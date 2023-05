Rendre l’avenir possible

A propos de l’agrandissement du

Musée gruérien et de la Bibliothèque de Bulle.

A Bulle, nous sommes 27 000 à vivre la diversité culturelle. Au quotidien. Le plus souvent en termes de «nous» et «eux», avec un curseur volatile au gré des circonstances. Difficile de se départir des stéréotypes. On croit ne plus en être là, et hop, au détour d’une phrase, d’un argument, voilà un a priori qui resurgit. Etrangement, celui-ci trouve aussitôt des comparses pour le valider. Et ça repart pour un tour.

Ce qu’il nous faut pour avancer, pour mieux vivre cette diversité, c’est une culture publique polyphonique qui permette l’appartenance et la reconnaissance de toute la population. Donc de chaque individu et de chaque communauté qui la compose.

Or, il est dans notre bonne ville une institution qui,…