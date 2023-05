A Romont, la gym se porte bien

GYMNASTIQUE. Plus de 800 gymnastes – issus de 14 sociétés – participent ce week-end au championnat cantonal des sociétés à la salle Bicubic à Romont. «Après une première édition post-Covid timide à Domdidier, on voit que la fréquentation repart à la hausse», constate le président de la société organisatrice Nicolas Lehner. A domicile, les gymnastes romontois espèrent briller au sol. «C’est là où nous sommes les plus performants, aussi bien chez les adultes que chez les enfants. Mais il faudra nous méfier de Fribourg, ultra-favori dans la discipline.»

Avec 60 gymnastes, Romont Gym figure parmi les sociétés les mieux représentées du concours. Notamment dans les catégories enfants. «C’est une grande satisfaction de voir que la relève est présente, reprend le Vaulruzien de 44 ans. Nous…