Bière, la pression monte

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

La bière est récemment devenue la boisson alcoolisée préférée des Français, devançant légèrement le vin. Après trente ans de recul, ce renouveau découle de l’explosion des bières artisanales, produites localement avec des céréales souvent bio et une multiplication des recettes, sur le modèle américain. En quelques années, la France est devenue le premier pays d’Europe en nombre de brasseries. D’immenses bars à bière sortent de terre et des caves spécialisées apparaissent dans les supermarchés. Les cultures de houblon se développent sur le territoire et des fortunes se créent. Face à cette profusion, comment s’y retrouver? Rencontre avec des acteurs de cette révolution en cours. ■