RTL9, JEUDI, À 22 H 25

Norma et Arthur Lewis menaient une vie paisible. Des déceptions professionnelles et des difficultés matérielles viennent troubler cette tranquillité. Un jour, ils découvrent une boîte devant leur porte. Quelque temps plus tard, un homme se présente chez eux et leur apprend qu’ils peuvent gagner un million de dollars en appuyant sur le bouton rouge placé dans la boîte. Mais il y a une condition: simultanément, quelqu’un, quelque part dans le monde, mourra. Pour le couple, c’est le début d’un épineux dilemme moral... ■