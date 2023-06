Céline Granges Volery nommée directrice du CO de la Veveyse

Céline Granges Volery enseigne au CO de la Veveyse depuis 2004 et est au bénéfice d'un Bachelor en français, éthique et cultures religieuses, ainsi que d'un master en sciences de l'éducation pour l'enseignement au secondaire I. La Châteloise de 43 ans détient également un CAS en médiation scolaire et un CAS en gestion et direction d'institution de formation.

Dans un communiqué, la Direction de la formation et des affaires culturelles (DFAC) dresse plusieurs de ses qualités: "sa maîtrise des enjeux actuels de l'école, sa vision claire du rôle qui l'attend, sa large expérience d'enseignante, de médiatrice et d'adjointe, ses compétences relationnelles, sa volonté de placer les besoins de tous les élèves au centre".