De la jeunesse pour jouer une comédie à l’italienne

La troupe d’enfants des Tréteaux de Chalamala invite à un voyage en Italie, dans une ville portuaire joyeusement délurée. Barouf à Chioggia est à découvrir jusqu’au 18 juin.

ÉRIC BULLIARD

THÉÂTRE. Le titre sent l’Italie et le joyeux bordel, avec un parfum un rien désuet: Barouf à Chioggia, que monte la troupe d’enfants des Tréteaux de Chalamala, est signé Carlo Goldoni (1707-1793), fondateur de la comédie italienne moderne. Sept représentations sont prévues dès jeudi et jusqu’au 18 juin au Théâtre de Chalamala, à Bulle.

Pour une fois, Goldoni ne situe pas sa pièce à Venise, son lieu de naissance, mais à Chioggia, ville portuaire située quelques kilomètres plus au sud. Ecrit en 1762, le texte évoque la vie animée de cette communauté de pêcheurs, où les femmes tissent de la dentelle alors que…