De retour chez le champion

FOOTBALL. Liburn Azemi (photo) quitte le FC Bulle pour rejoindre Young Boys. Le milieu de 18 ans réintègre la relève bernoise vingt mois après l’avoir quittée, contrat d’un an avec la formation M21 à la clé. «Avec une potentielle participation aux entraînements de la première équipe en fonction de mes performances, ajoute l’intéressé. On peut dire que je me rapproche du football professionnel, que j’espère découvrir dès la fin de la saison prochaine après mon stage commercial.»

Arrivé au printemps 2022 à Bouleyres, Liburn Azemi a disputé 33 matches (1 but) avec le FC Bulle. Son «club de cœur» qu’il affrontera prochainement en Promotion League avec le maillot jaune et noir. Sans rancune. «Je suis très content de mon passage à Bulle. J’ai énormément appris et grandi au contact des adultes,…