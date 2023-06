Derrière le succès de Bonnet, un entraîneur-coureur «jeunet»

Rémi Bonnet a cueilli son deuxième succès à Neirivue-Moléson en signant un record époustouflant.

Fait rare: le Charmeysan est entraîné par un athlète également «adversaire» nommé Simon Gosselin.

Interview croisée du binôme à succès à l’arrivée de la 44e édition de l’épreuve gruérienne.

QUENTIN DOUSSE

COURSE DE MONTAGNE. Le cas est sinon unique, du moins rare dans le sport d’élite: un athlète entraîné par son double, comprenez de même âge (28 ans), discipline (course de montagne/trail) et niveau de performance (mondial). Ou quand l’adversaire devient un «bon pote», le «bon pote» entraîneur, puis l’entraîneur la clé d’une carrière aux nombreux succès.

Le dernier date de dimanche pour Rémi Bonnet et Simon Gosselin. Le Charmeysan a «volé» sur les 10,6 kilomètres (et 1290 mètres de…