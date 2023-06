Du beau monde sur les routes

CYCLISME. La 3e étape du 86e Tour de Suisse traversera le canton de Fribourg, mardi 13 juin. La caravane devrait partir de Tavel vers 12 h 40 pour rejoindre Villars-sur-OIlon, dans le canton de Vaud, en passant par Broc et Epagny. Un tracé de 144 kilomètres et 2600 mètres de dénivelé positif attendent les coureurs des 23 équipes engagées. L’occasion de voir plusieurs cadors de la discipline, dont les têtes d’affiche belges Wout van Aert et Remco Evenepoel, lors des 30 km entre La Roche et Montbovon.

A noter que des perturbations de trafic sont attendues durant la journée. La police cantonale prie les usagers de la route «d’anticiper leurs déplacements et de se conformer à la signalisation mise en place» ainsi qu’aux directives des postes de sécurité. Elle invite également les spectateurs…