Le peloton fribourgeois attendu dimanche en Glâne

CYCLISME. Deux mois après la deuxième étape et dans la foulée du Grand Prix de Morlon annulé, le Tour du canton de Fribourg reprend ce dimanche à Villaz-Saint-Pierre. Au programme, une course en circuit «taillée pour les sprinteurs» selon son organisateur, la Pédale romande. La boucle plate de 3,7 kilomètres devra être parcourue sept fois par les cyclistes M13 et M15, 21 fois par tous les autres. Les départs seront donnés respectivement à 11 h et 13 h 30 depuis le terrain de football de Villaz-Saint-Pierre.