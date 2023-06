Le sport dans la presse

Tribune libre

Je profite de la rubrique «Tribune libre» pour faire part de mon mécontentement par rapport aux reportages sportifs. En principe tous les sports m’intéressent et tout spécialement le football dont je suis tous les reportages dans La Gruyère. Tout y est détaillé, résumé, commenté de ce côté rien à dire c’est OK. Mais voilà, pour moi la gymnastique passe avant tout et je suis déçue à la suite de la Fête cantonale des 27-28 mai à Romont. Cette fête a réuni des centaines de jeunes qui nous ont présenté des productions de haut niveau après des mois de préparation, du travail magnifique, mais pour la presse sportive rien, pas une photo, pas de résultat, aucun reportage. Je ne comprends peut-être plus rien au sport d’actualité, mais pourquoi tant de différences par rapport à…