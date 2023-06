TENNIS. Le Centre de tennis de Bulle accueille ce samedi dès 12 h la quatrième journée des interclubs de Ligue nationale B. Troisième du classement et restant sur deux succès, le TC Bulle reçoit les Genevois de Drizia, quatrièmes. L’occasion pour Bastien Kolly et ses coéquipiers de se rapprocher des formations de tête Büsingen et Allmend Lucerne, qui s’affrontent ce week-end.