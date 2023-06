LA TOUR-DE-TRÊME

Maurice Dunand a rendu son dernier souffle dimanche 18 juin, dans sa 92e année, en présence de sa petite-fille Salomé, au Home de la vallée de l’Intyamon, à Villars-sous-Mont. Une cérémonie d’adieu aura lieu mercredi 21 juin à 14 h 30 en l’église de La Tour-de-Trême.

Fils d’Arthur et Rose Dunand, Maurice a vu le jour le 20 décembre 1931 à Grandvillard. Sa maman est décédée alors qu’il n’était âgé que de 4 ans. Son papa s’est remarié et la fratrie s’est étoffée de deux demi-sœurs et deux demifrères. Il a suivi sa scolarité à La Tourde-Trême, le village de toute sa vie. Maurice a rencontré Cécile Fragnière, serveuse à l’Hôtel de Ville de La Tour. Ils se marièrent en 1958. De cette union, naquirent trois enfants: Martine, Marc (décédé trop tôt) et Benoît. La famille compte…