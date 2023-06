Mystères en pagaille

BANDE DESSINÉE

Doug Headline, Luana Vergari et Onofrio Catacchio

HARRY DICKSON, t.1, Mysteras, d’après Jean Ray

Dupuis

Qu’ont en commun une écrivaine excentrique enfermée dans sa tour d’ivoire, un condamné à la chaise électrique et un duc fanatique de sciences occultes? Rien, apparemment. La première a disparu, le corps du deuxième aussi et le troisième est mort de façon inexplicable dans une chambre close. Et pourtant… Avec un télescope, l’autrice a tout vu de l’exécution et elle a commencé un nouveau roman racontant très précisément l’assassinat du duc, trois semaines avant les faits… Le grand détective Harry Dickson aura fort à faire pour démêler l’écheveau de ces mystères qui semblent n’en faire qu’un.

Issu de la littérature jeunesse néerlandaise, Harry Dickson - «le Sherlock Holmes…