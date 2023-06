Rénovations à la HEG

ARCHITECTURE. Le bâtiment qui accueille la Haute Ecole de gestion (HEG), ainsi que la section géographie de l’Université de Fribourg, doit être rénové et assaini. Le lauréat a été présenté hier au public. Le jury a examiné les 10 dossiers dans le cadre du concours d’architecture. Il a choisi Magnolia, piloté par le bureau d’architectes genevois Made in sàrl. C’est celui qui «correspond le mieux aux attentes et objectifs du Service des bâtiments, maître d’ouvrage, en répondant à une multitude de mesures orientées vers une durabilité générale et qui tient compte du cycle de vie des matériaux», explique le communiqué de l’Etat. Le projet doit maintenant être développé et affiné. «L’objectif est de lancer les travaux rapidement, ce qui sera possible au plus tôt à l’été 2025.» L’ensemble des…