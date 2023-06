Mes chats, ma télé et moi

Diffusé ce mercredi soir sur Arte, Adeptes, de l’emprise à la déprise partage les récits de cinq personnes qui ont été affiliées à des sectes. Elles y expliquent les manipulations et la difficulté de se défaire de l’emprise sectaire.

TÉMOIGNAGES. Les sectes et leurs dérives ont déjà fait couler beaucoup d’encre. Alors, en se lançant dans le visionnage d’un nouveau documentaire, on s’attend à en savoir plus sur les méfaits commis par tel ou tel groupe. On attend du fait divers. Mais il n’en est rien dans Adeptes, de l’emprise à la déprise. Diffusé sur Arte demain mercredi à 22 h 35, ce documentaire propose une approche plus humaine de la problématique. En choisissant de mettre en lumière le phénomène de l’emprise psychologique, mais aussi son contraire, la…