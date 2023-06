Squid, post-punk incongru

MUSIQUE

Squid

O MONOLITH

Warp Records

Formé à Brighton peu avant la pandémie, Squid vient de sortir un épatant second album qui confirme tout le bien que les mélomanes pensent de sa musique. En 2021, le quintette anglais avait déjà surpris tout son monde avec son post-punk mélodique et expérimental. Avec O Monolith, le batteur-chanteur Ollie Judge et ses sbires s’amusent encore davantage des codes classiques du rock. Mais jamais en vain, jamais pour se foutre de la poire du monde, jamais sans vertus esthétiques.

A l’image de Siphon Song et ses effets bizarroïdes sur la voix ou l’omniprésence de la trompette de Laurie Nankivell, Squid n’hésite pas à confronter des éléments incongrus, à heurter les habitudes auditives et sensorielles. Et ça fonctionne diablement. Surtout grâce à la voix…