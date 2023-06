Temps présent

RTS1, JEUDI, À 20 H 05

Credit Suisse, le naufrage d’un paquebot en perdition

Emporté dans une tourmente de scandales, le paquebot Credit Suisse, cette institution financière considérée comme étant «trop grosse pour faire faillite», a fini par faire naufrage et s’est vu imposer son rachat par UBS. Tout s’est passé très vite et sous le sceau du secret. Pourquoi le Gouvernement a-t-il pris le contrôle de la transaction? Pourquoi avoir pris de vitesse le Parlement? Pourquoi ne pas avoir anticipé ce qui était une mort annoncée? Un gouvernement a pris le contrôle d’une transaction dans le secteur financier. Afin de rentrer en compte dans la prévention de crises financières en raison de son importance systémique et éviter une crise financière majeure qui pourrait avoir des répercussions sur…