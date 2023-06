Tribune libre

Acceptation indigne

A propos du rapport «EMS-Covid».

Accepter la prolongation de la loi Covid, c’est une réaction logique pour un peuple inféodé à l’ordre des choses qui, selon les termes du discours de Dürrenmatt pour Vaclav Havel, est son propre surveillant, son propre geôlier.

L’acceptation récente du rapport «EMS-Covid» par le Conseil d’Etat fribourgeois, malgré quelques justes protestations, procède du même instinct: sur une population d’usagers des

EMS cantonaux dont le chiffre n’est pas précisé, on interroge sept résidents, treize proches, huit collaborateurs ou membres de direction sur neuf pages qui prétendent faire le bilan de quatre mois d’enfermement en été et un mois en hiver 2020. On cite bien sûr les morts du Covid sans qu’aucun EMS n’ait jamais donné de chiffres à ce…