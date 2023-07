«J’ai eu l’immense chance de faire ce que je voulais»

Coordinatrice du Bicubic depuis 2008, Monique Bruegger quittera fin août la salle romontoise pour rejoindre le Club 44, à La Chaux-de-Fonds. Elle dresse le bilan de cette riche aventure culturelle de quinze ans.

ÉLODIE FESSLER

ROMONT. Les 444 fauteuils rouges sont vides, le rideau est tiré. Le Bicubic est en vacances et voit également sa coordinatrice et administratrice faire ses valises, après quinze ans passés ici. Fin août, Monique Bruegger s’en ira à La Chauxde-Fonds pour occuper le poste de coordinatrice au Club 44, centre de conférences et de débats. Elle sera remplacée par Anne-Sophie Capré (La Gruyère du 24 juin). Assise sur cette grande scène qu’elle connaît si bien, Monique Bruegger revient sur son parcours et sur l’évolution de cette salle de spectacle emblématique du district,…