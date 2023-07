Château-d’Œx, royaume des enfants

PAYS-D’ENHAUT. Le Festival au pays des enfants à Château-d’Œx repart pour une nouvelle édition du mercredi 26 au dimanche 30 juillet. Il réunira à nouveau petits et plus grands autour de spectacles en salle et à l’extérieur, mais aussi au travers d’animations et d’ateliers. Au total, pas moins de 12 représentations seront proposées aux visiteurs chaque jour.

En plus de la salle villageoise et de celle «contes et marionnettes», deux autres lieux seront mis à disposition des festivaliers: le centre sportif et une yourte dans la cour d’école.

Si l’on retrouve des compagnies présentes depuis le début de l’événement, à l’image du duo de comédiens Gilbert et Oleg et leur chapiteau, de nouveaux artistes seront présents. On relèvera ainsi le spectacle Sans peur, ni pleurs! de la Compagnie de…