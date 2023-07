De l’argent pour Lana Sudan

GOLF. Deuxième de l’Open de Bonmont il y a une semaine à Chéserex (VD), Lana Sudan enchaîne. La Bulloise de 15 ans est devenue vice-championne de Suisse U16 samedi à Vuissens. «Je suis très fière de ma performance, savouret-elle. Mon premier objectif était de passer le cut (n.d.l.r.: figurer parmi les 15 meilleures joueuses). Ensuite, c’était juste du plaisir.»

A sept au-dessus du par, la Gruérienne a rendu une fiche de 223, soit six coups de plus que la lauréate Anahie Lohner-Hutzli. «Je n’étais qu’à un coup d’elle après le premier tour, puis elle a pris de l’avance. J’ai fait du mieux que j’ai pu, mais je me battais aussi pour la deuxième place.»

Une médaille d’argent qui représente «beaucoup de positif pour la suite. J’ai enchaîné pas mal de bons résultats et je suis plus régulière sur…