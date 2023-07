FUTNET. Les Glânoises Isaline Gobet et Corinne Suard sont montées sur la deuxième marche du podium de l’Estérel Futnet Cup lundi avec la Suisse. Associées à Valérie Bielmann et Cathrine Striebel à Saint-Raphaël (France), les joueuses de Glâne Union Sud se sont inclinées en finale face à la République tchèque. Une nation qui a également dominé le tableau masculin, dans lequel l’équipe nationale des régionaux Aurélien Kolly et Alexandre Tavares a terminé 7e.