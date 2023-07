Fête nationale du 1er Août

RTS1, MARDI À 20 H 05

Berne - au cœur de la Suisse

L’émission de la Fête nationale s’ancre au cœur de la Suisse, Berne, qui célèbre cette année son 175e anniversaire en tant que ville fédérale. Une belle occasion de découvrir notre capitale sous ses multiples facettes. Au fil de l’Aar, au gré d’histoires insolites et de rencontres passionnantes, la ville se dévoile aussi dans ses recoins les plus secrets. Jean-Marc Richard racontera comment il est devenu le plus Bernois des Suisses et nous surprendra avec un discours, coaché par deux anciens conseillers fédéraux, et le président de la Confédération. Elle est considérée comme l’une des capitales les plus tranquilles au monde où il fait bon flâner sous les tonnelles, nager dans la rivière ou profiter de la vie dans des jardin confortables.…