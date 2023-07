Florent Ferrara, des ambitions au long cours

Le Vuadensois Florent Ferrara a remporté dimanche le Gruyère Triathlon. A 29 ans, ce spécialiste de l’ironman s’est lancé sur le circuit professionnel en début d’année.

GLENN RAY

TRIATHLON. «Les courses olympiques (n.d.l.r.: 1,5 km de natation, 40 km de vélo et 10 km de course) ne sont pas ma spécialité. Je m’attendais à une bonne performance, mais pas forcément à gagner», s’étonne presque Florent Ferrara. Vainqueur du Gruyère Triathlon en 2 h 01 dimanche, le Vuadensois de 29 ans a repoussé la concurrence à plus de trois minutes. «J’ai fait la différence sur les 40 kilomètres de vélo, où je n’ai jamais cessé d’appuyer. J’ai ensuite pu gérer assez facilement les dix derniers kilomètres de course à pied.»

Membre du Bulle Triathlon depuis 2022, Florent Ferrara a découvert la discipline il y…