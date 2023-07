BULLE

«Extra bleu ciel!» Ceux qui ont côtoyé Gérard Dougoud ont certainement tous reçu cette réponse après lui avoir demandé: «Comment ça va?» Et parfois il ajoutait: «Mieux, ce serait une vergogne.» Il était un éternel optimiste.

Gérard est né le 3 avril 1937 à Lieffrens près de Sommentier. Troisième des six enfants d’Esther et Ernest Dougoud, il vécut une enfance heureuse dans la simplicité. Pendant son apprentissage à la fromagerie d’Avry-devant-Pont, il fait la connaissance de Cécile Allemann, qui deviendra son épouse et l’amour de sa vie. Ils ont partagé cinquante-six ans de vie commune en couple fusionnel.

Après l’Ecole de laiterie de Grangeneuve, il s’engage à la Cremo puis, en 1962, il obtient un poste de gérant pour un commerce de produits laitiers à Crans-Montana. Il profite de…