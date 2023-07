Gaëlle Thalmann va arrêter sa carrière

Football. C'est la fin d'un mythe. Au terme de la Coupe du monde de football 2023 en Nouvelle-Zélande et en Australie (20 juillet - 20 août), la Bulloise Gaëlle Thalmann va mettre fin à sa carrière de joueuse professionnelle après 20 années au plus haut niveau et plus de 100 sélections avec l'équipe de Suisse. La gardienne a annoncé la nouvelle ce jeudi matin sur ses réseaux sociaux.

"J'ai décidé de raccrocher mes crampons et mes gants à l'issue de ce tournoi où sera présent le gratin du football mondial. Je suis plus qu'enthousiaste à l'idée de disputer ma deuxième Coupe du Monde et de partager avec vous toutes et tous ces derniers matches sur la scène mondiale. Je me réjouis de débuter cette compétition et suis très motivée à contribuer aux bonnes prestations de notre "Nati" et à faire honneur à notre maillot", commente la Gruérienne de 37 ans.

Gaëlle Thalmann ne quitte pas le monde du football pour autant. A partir du 1er septembre, elle sera active au Tessin. "Je serai responsable du football féminin au sein du FC Lugano et j'entraînerai les gardiens du Team Ticino. Je suis reconnaissante de l'opportunité qui m'est offerte de poursuivre ma passion en terres tessinoises", poursuit-elle.

Durant son riche parcours, Gaëlle Thalmann a notamment été championne de Suisse 2021 avec Servette FC Chênois Féminin, championne d'Italie avec Torres Calcio Femminile en 2013 et championne d'Allemagne en 2009 avec Postdam. "En vertu de l'imminence de la Coupe du Monde, je suis sûre que vous comprendrez que je me concentre exclusivement sur l'équipe nationale et la réalisation de nos objectifs, raison pour laquelle je ne ferai, pour l’instant, aucun autre commentaire sur mon avenir professionnel. Je me réjouis de vivre ces moments extraordinaires à vos côtés", conclut-elle.

La Gruérienne et la Suisse commenceront leur compétition le 21 juillet (7 h, heure suisse) contre les Philippines.