On indrê mitiko ke dèjayè

Deché-delé

La vènèrâbya kinkayèri Morard va dèjayâ. Ourâye in l’an mil’è nouthin chê, li betèrè la hyâ dèjo le pâna-botè le vint’è nà dè juyè dè chti an. Ha bouteka, viye dè mé d’on chyêkle, léchèrè in dêrê dè li kotyè galé chovinyi.

Bouébelè, m’in chovinyo k’avui ma dona kan no vinyan pê Bulo, djêmé no pachâvan dèvan chen’inchènye ch’in ch’arèthâ. Kemin pâ oubyâ la tchikâye dè chon pyantchi foulâ outre mé d’on chyêkle pê milè pâ dè grelon, dè chôrkè è dè botètè.

Intche-li, on trovâvè to chin k’irè nèchechéro ou travô dè ti lè dzoua: du la pitita kuyére a kâfé tantyè a la grôcha marmita po la mènadjire, du le kuti dè fata tantyè a la drèthô po l’inkotsâre. Pindu a chon hyi ou mitin di potsè, di dèbatyà è di kuti brechè, chè brinâvan di lintêrnè a pètrol è totè chouârtè d’éjè.

Che pêr ajâ……