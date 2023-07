L’ancienne gare restera en l’état

Malgré l’importante transformation en cours du quartier de la gare, le bâtiment de l’ancienne gare ne sera ni démoli ni rénové. Du moins pas ces prochaines années.

FRANÇOIS PHARISA

BULLE. Avec tous les travaux qui s’enchaînent depuis plusieurs années dans les secteurs de l’ancienne et de la nouvelle gare de Bulle, on se mélange un peu les pinceaux. Qu’adviendra-t-il notamment du bâtiment de l’ancienne gare? Sera-t-il démoli, transformé ou restera-t-il en l’état? Plusieurs lecteurs nous ont posé la question. Renseignements pris auprès des Transports publics fribourgeois (TPF), une destruction de ce bâtiment édifié au tournant des années 1990 n’est pas envisagée. En revanche, «des rénovations de plus grande envergure seront planifiées ultérieurement». Comprenez, pas «dans les prochaines…