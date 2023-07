Le Centre ne présente aucun candidat

PRÉFECTURE GLÂNOISE. Le comité du Centre Glâne a pris sa décision concernant la succession du préfet Willy Schorderet, qui démissionnera en janvier prochain. Le parti a décidé de ne pas présenter de candidat et de soutenir le PLR Valentin Bard, actuellement lieutenant de préfet et seul prétendant. Dans un communiqué, le parti explique que Valentin Bard «possède l’expérience du travail en préfecture et qu’il a déjà pu mettre ses compétences au service du district». Il assure également que les «valeurs» du Glânois sont «compatibles avec celles du Centre».

La présidente Laetitia Reynaud ajoute que cette décision est le fruit d’une longue réflexion. «A la suite de l’annonce de la démission, nous avons sondé une dizaine de candidats potentiels au sein de notre groupe. Finalement, le calendrier…