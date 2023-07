Le practice doit quitter l’église

PONT-LA-VILLE. Le practice, la zone d’entraînement et d’initiation au golf, doit quitter son emplacement actuel près de l’église de Pont-la-Ville. La Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l’environnement (DIME) s’oppose au maintien de cette installation à cet endroit. Son préavis a été publié ce vendredi dans la Feuille officielle. La DIME appuie sa décision sur le règlement communal d’urbanisme qui prévoyait que ce secteur practice soit d’une durée limitée. «Cinq ans après l’approbation de la zone de golf par la Direction de l’aménagement, de l’environnement et des constructions (DAEC), le secteur practice doit être réaffecté à la zone agricole, précise le service de communication de la DIME. Or, ce délai est échu depuis le 5 juin 2018. Lors…