Le statut de l’HFR confirmé par l’Etat

HFR. La semaine dernière, le Conseil d’Etat a apporté deux réponses à propos de l’Hôpital fribourgeois (HFR). Le Gouvernement propose tout d’abord au Grand Conseil de refuser le postulat des députés de Villars-sur-Glâne Sébastien Dorthe (plr) et Erika Schnyder (ps), qui a depuis quitté le Législatif cantonal. Ce texte militait pour un cadre légal adapté à l’HFR. Les postulants demandaient au Gouvernement «d’étudier l’adéquation entre la forme juridique et foncière de l’HFR et sa capacité à remplir ses missions, la gouvernance stratégique et opérationnelle, la gestion des ressources humaines, l’octroi des compétences, les instruments de financement et de subventions, ainsi que l’exploitation immobilière». De son côté, le Gouvernement n’a aujourd’hui pas d’élément prouvant que les…