Le Sud fribourgeois en spectacle à Amsterdam

Le groupe Fribourg va participer à la 17e Gymnaestrada, la grande fête mondiale de la gymnastique. Aux Pays-Bas, une cinquantaine d’athlètes régionaux seront en représentation ce lundi. Ils profiteront ensuite de cet énorme événement.

VALENTIN THIÉRY

GYMNASTIQUE. Dans le groupe Fribourg, l’investissement n’a pas de prix. Voilà près de deux ans que la septantaine de gymnastes qui le composent répètent en moyenne une fois par mois pour être prêts ce lundi, à Amsterdam. Dans la capitale des Pays-Bas et devant 6000 spectateurs, ils proposeront deux fois un seul programme de cinq minutes dans le cadre du show national suisse d’une heure et demie. Ce show, lui, fait partie d’un événement gigantesque rassemblant 19 000 pratiquants de la planète entière pendant une semaine et sur plusieurs sites:…