Le Trail de Charmey s’ouvre aux enfants

TRAIL. Le Trail de Charmey se tiendra ce samedi au départ du centre sportif. Pour la première fois, une course pour les enfants sera organisée dans l’après-midi. «Souvent, les épreuves pour les petits se déroulent sur du goudron. On voulait leur donner la possibilité de découvrir la nature et peut-être goût à la course de montagne», explique Samuel Nascimento.

Le président charmeysan et son comité attendent environ 950 participants. Parmi les athlètes annoncés, le tenant du titre remaufensois Alexandre Bugnard et la Rochoise Erika Brodard feront office de favoris sur le tracé de 54 km. Sur le 24 km, la star locale Rémi Bonnet ne sera pas là pour défendre son bien. Le Français Camille Cucherousset pourrait lui succéder.

Pour cette septième édition comme pour les deux suivantes, l’événement…