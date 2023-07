Le vilain petit Jordan

Coup de plume

PAR GLENN RAY

FOOTBALL. J’ai mal à mon Liverpool. Après le capitaine emblématique et désormais entraîneur Steven Gerrard au début du mois, l’actuel porteur du brassard Jordan Henderson a cédé aux sirènes de l’Arabie saoudite. Figure d’un club populaire et d’une ville ouverte sur le monde, l’international anglais se retrouve porte-drapeau d’un Etat méprisant les droits humains. Reniant par la même occasion les nombreux combats menés durant ses huit ans de capitanat à Anfield.

Car ce qui me dérange derrière ce transfert, ce n’est pas tant le salaire mirobolant que touchera le milieu de terrain de 33 ans à Al-Ettifaq. Qui refuserait de quadrupler sa paie? Ce qui me dérange, c’est l’hypocrisie qu’il révèle au grand jour. Travailleur hors norme sur le terrain et homme de valeurs…