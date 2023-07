Les routes de l’impossible

FRANCE 5, MARDI, À 21 H

Kenya, advienne que pourra

Le changement climatique coupe le Kenya en deux: au nord, des régions entières souffrent d’une profonde sécheresse tandis qu’au sud, des populations se retrouvent menacées par la montée des eaux. Chaque semaine, Adam achète des poissons aux pêcheurs du lac Victoria pour les vendre à la conserverie. Une course contre le temps et le soleil s’engage dans son camion non réfrigéré. Du côté du lac Baringo, c’est tout le contraire: les habitants doivent faire face aux crocodiles, autrefois loin des berges. Quant à l’école, elle est devenue une île et certains enfants sont contraints de traverser sur des radeaux de fortune. ■