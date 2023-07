SKI À ROULETTES. La Vaulruzienne Nicole Donzallaz a remporté samedi le IAM Champex Challenge, entre Bovernier et Champex-Lac. Elle a bouclé les 12 kilomètres d’une ascension à 7,2% de moyenne en 1 h 05. La Gruérienne a ainsi devancé sa plus proche et seule poursuivante de près de quarante minutes.