Nouvelle déléguée à l’enfance et à la jeunesse

NOMINATION. Ira Differding a été choisie pour être la prochaine déléguée à l’enfance et à la jeunesse du canton de Fribourg. Elle prendra ses fonctions le 1er octobre prochain et succédera au duo Christel Berset et Catherine Mooser. Originaire du Luxembourg et parfaitement bilingue, Ira Differding est titulaire d’un master en sciences sociales de l’Université de Fribourg. Agée de 32 ans, elle «allie une bonne connaissance des enjeux de la participation des jeunes, ainsi que du terrain politique suisse et fribourgeois», précise un communiqué de la Direction de la santé et des affaires sociales. Ira Differding est membre de la direction de la Fédération suisse des parlements des jeunes et responsable du domaine engage.ch depuis plusieurs années.