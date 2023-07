Partager sa foi avec des millions de jeunes croyants

Trois Sudistes expliquent pourquoi ils prendront part dès le 1er août à Lisbonne aux Journées mondiales de la jeunesse, un rendez-vous qui rassemble des jeunes croyants de tous les continents.

VALENTIN CASTELLA

RELIGION. Ils seront entre 2 et 4 millions à se réunir du 1er au 6 août à Lisbonne. Ensemble, ils participeront aux Journées mondiales de la jeunesse (JMJ). Une manifestation qui regroupe les jeunes catholiques de tous les continents. Parmi eux: 82 Fribourgeois, dont la plupart partiront déjà lundi en car. Provenant du sud du canton, Anna Rousselle, Julie Uldry et Raphaël Wilson seront au rendez-vous du Portugal. Ensemble, ils prendront part à une aventure organisée tous les trois ans et ils assisteront à la messe finale présidée par le pape François.

Agée de 23 ans, Julie Uldry…