Pixels et caetera

VATICAN. De l’intérêt de lire les fac-similés de La Gruyère régulièrement repris dans nos pages. Dans notre édition du 18 juillet 1903, à propos de l’état de santé du pape (Léon XIII, son encyclique Rerum novarum est inspirée de l’Union catholique d’études sociales et économiques, dite Union de Fribourg), il est écrit: «Certains journaux disent que le pape a eu fréquemment le délire dans la nuit de mardi. Il n’aurait retrouvé sa lucidité d’esprit qu’à la suite d’injections de camphre et de digitale. Dans ses moments de délire, le pape parle continuellement des affaires de l’Eglise, appelle les cardinaux, dicte des encycliques et donne les ordres les plus divers…» Léon XIII mourra deux jours plus tard. Une telle phrase serait impossible à publier à notre époque. Le mot délire, c’est vrai,…