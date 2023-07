Quatre personnes foudroyées à Ménières

VIOLENTS ORAGES. Vendredi vers 8 h 30, le Centre d’engagement et d’alarme était avisé que deux personnes avaient été blessées par la foudre à Ménières, dans la Broye fribourgeoise, indique la police cantonale. Des premiers éléments d’enquête, il ressort que les deux hommes, âgés de 16 et 51 ans, travaillaient dans un champ lorsqu’ils ont été frappés. L’homme de 51 ans est grièvement blessé. Durant l’intervention de secours, un policier et le pilote de la Rega ont à leur tour été foudroyés. Tous deux n’ont en revanche pas été blessés.