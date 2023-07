Regarder la télé en replay, ce n’est pas du sport

Mon whisky, ma télé et moi

On ne regarde définitivement plus la télévision comme autrefois. Il n’y a guère que les grands drames et les événements sportifs que l’on suive encore en direct.

LIVE. Tous ceux qui avaient l’âge de se souvenir se rappellent où ils étaient et ce qu’ils faisaient, avant de se mettre devant leur petit écran le 11 septembre 2001. Cela fait presque partie d’une sorte de conscience collective, de point de repère dans un espace-temps en perpétuel mouvement. On a pu suivre en direct l’effondrement des tours dans un déluge de poussière, l’apocalypse à New York et aux Etats-Unis. De même, les attentats de Paris ont suscité des vocations de direct non-stop sur nombre de chaînes privées en Europe. Mais le sang lasse. Et il faut une terrible hémorragie pour attirer…