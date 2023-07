RTS1, VENDREDI, À 20 H 50

Roger Ailes est l’un des créateurs de la chaîne de télévision d’informations en continu américaine Fox News. Régnant en tyran depuis des années, il use de méthodes peu scrupuleuses avec comme objectif l’audience à tout prix. Il veut des journalistes sexy et des plans sur les jambes des présentatrices à l’antenne.

Quand une jeune femme entre dans son bureau, il la fait défiler devant ses yeux et lui fait des propositions sexuelles. Ces méthodes ne sont plus du goût de Gretchen Carlson, retrogradée et évincée de l’émission Fox&Friends. Elle subit les remarques sexistes de son patron. En 2016, après son renvoi, elle décide de poursuivre Roger Ailes pour harcèlement sexuel. Cela va briser la «loi du silence» au sein de la chaîne, mais également auprès d’anciennes…