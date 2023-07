Start! à Espace Gruyère en 2027

FORUM DES MÉTIERS. Depuis sa première édition en 2007, le Forum des métiers Start! s’est toujours tenu à Forum Fribourg. L’événement, qui a lieu tous les deux ans, retrouvera d’ailleurs ce lieu en 2025, mais pas en 2027. Non, dans quatre ans, Start! investira Espace Gruyère, à Bulle, ont communiqué les organisateurs, soit l’Association du forum des métiers. «Vu la nouvelle mission de Forum Fribourg (une partie du complexe sera transformée pour accueillir des activités de loisirs, n.d.l.r.), le comité a demandé aux représentants de Forum Fribourg et d’Espace Gruyère de présenter et proposer une offre pour l’accueil futur de Start!» précise le communiqué. L’Association du forum des métiers dit avoir pris note qu’aucun des projets ne pourra proposer une surface d’exposition aussi grande que…