AMIS D’ENFANCE. Pierre et Aline, la cinquantaine, décident de profiter une dernière fois de leur maison d’hôtes dont ils ont décidé de cesser l’activité, en invitant des amis. C’est au tour de Max, un ami d’enfance de Pierre, et de sa femme Charlotte, d’être invités. La semaine promet d’être belle entre les sorties au Festival d’Avignon et les repas bien arrosés...

Mardi, à 21 h 10, sur France 2