Temps présent

Côte d’Azur, en attendant le tsunami

Si vous avez choisi de passer vos vacances sur la Côte d’Azur, vous allez peut-être être surpris par de mystérieux panneaux de signalisation, qui viennent de faire leur apparition. On y lit par exemple: «évacuation tsunami», «zone refuge tsunami» ou encore «zone de danger tsunami». Un tsunami en mer méditerranée, sur les plages bondées en pleines vacances d’été, ça ressemble au scenario d’un mauvais film catastrophe. Et pourtant, vous allez le voir, les mises en garde et les mesures prises par des villes comme Cannes, Nice ou Sainte-Maxime semblent être le minimum, compte tenu des avertissements des scientifiques. Sismologues et géologues sont en effet unanimes: la question n’est pas de savoir si une telle catastrophe va se…