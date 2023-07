Tokam, eux, ont quitté Bouleyres. VT

FOOTBALL. Le FC Bulle a dépassé la moitié de sa préparation. Ces samedi et dimanche, le contingent gruérien a pris du bon temps aux Paccots pour mieux se connaître et serrer ses liens. Vendredi, la troupe de Cédric Strahm avait bouclé sa troisième semaine d’entraînement par un nul 2-2 contre La Tour/Le Pâquier (2e ligue inter.) à Rossens, non sans avoir mené 2-0. «En seconde période, j’ai plutôt vu des solistes qui voulaient faire leur petit numéro. On s’est fait bouger dans les duels par manque d’humilité et on n’a pas eu assez de maîtrise pour mettre le pied sur le ballon. On a vu une grosse différence avant les vestiaires. Si on les rejoint avec quatre buts d’avance, personne ne dit rien», analysait Cédric Strahm après la partie.

Pour le reste, le successeur de

Lucien Dénervaud est…