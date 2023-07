Un duel et deux cyclismes

De mauvaise foi

PAR MICHAËL PERRUCHOUD

Ecrivain et éditeur - www.cousumouche.ch

CYCLISME. Je n’ai pas aimé que l’on parle de duel des extraterrestres pour ce Tour de France, mettant dans un même sac Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar. Parce qu’ils représentent deux cyclismes inconciliables. Celui des spécialistes de juillet, qui se préparent dans l’ombre en altitude et ne se fixent qu’un objectif dans l’année: le Tour, et des poètes de la petite reine, ceux qui ne peuvent se retenir au printemps d’aller tâter des routes pavées et qui honorent de leur présence jusqu’au Tour de Lombardie fin octobre.

Les cyclistes d’une courte saison, ce furent LeMond, Indurain, Armstrong autrefois… C’est Vingegaard aujourd’hui. Ils lissent leurs failles, ils adoptent leur rythme, leur cadence de pédalage.…