Un foyer de l’âge du bronze découvert

DELLEY. Découverte archéologique exceptionnelle à Delley: un grand foyer protohistorique a été mis au jour par le Service archéologique de l’Etat de Fribourg (SAEF). Il se situe à la frontière avec Saint-Aubin, où aucun vestige archéologique n’était encore connu. Cette imposante fosse servait de four, selon le communiqué du SAEF: «A l’intérieur se trouvaient notamment de nombreux fragments de céramique exceptionnellement bien conservés et de grandes dimensions. D’après le premier constat des archéologues, la forme des récipients et le style des décors indiquent que ce four en fosse a été utilisé au cours de l’âge du bronze final (1100 - 800 av. J.-C.).» Une fouille d’urgence a permis de documenter et sauver ces vestiges, menacés par le roulement des pelles mécaniques lors de la pose…