Un millier de poissons morts dans le Diron et la Sionge

VUADENS. Jeudi en fin d’après-midi, la police cantonale était informée de la découverte de poissons morts et d’eau trouble dans la Sionge, à Vuadens. Dépêché sur place, le garde-faune a établi que l’eau avait été polluée par un produit pour l’heure inconnu. «La source de la pollution a toutefois pu être localisée à Vuadens, au lieu-dit le Maupas, dans le ruisseau du Diron et s’étend jusque dans la Sionge sur une distance d’environ deux kilomètres», précise la police dans un communiqué. Les espèces de poissons et d’écrevisses présentes dans ces deux cours d’eau ont été touchées. Au total, plus d’un millier de poissons morts ont été découverts. Des prélèvements ont été effectués à but d’analyse. Par mesure de prudence, il est recommandé de renoncer à la pratique de la pêche en aval du…